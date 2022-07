Empresa Douro Azul alvo de buscas

Estão em causa indícios de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais a envolver esta empresa que realiza cruzeiros no Rio Douro.



O Ministério Público e a Autoridade Tributária suspeitam de irregularidades no negócio da compra e venda do navio Atlântida. Há oito mandados de busca em curso no Porto, Funchal e em Malta.









Em comunicado , o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) indica que as oito buscas decorrem em sociedades, incluindo sociedades de advogados.





"As diligências visam a recolha de prova relacionada com a alienação de um ferry a uma sociedade com sede em Malta", acrescenta o DCIAP.







Nas buscas participam dois magistrados judiciais, cinco magistrados do Ministério Público, 19 inspetores e peritos forenses da DSIFAE e 12 elementos da Unidade de Ação Fiscal da GNR. A investigação prossegue sujeita a segredo de justiça.