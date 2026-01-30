Em direto
Empresária da Marinha Grande pede patrulhas do Exército para evitar saques

Uma empresária da Marinha Grande apelou hoje para que o Exército realize patrulhas nas zonas industriais da região e garantiu que as empresas estão a ser saqueadas.

"Precisamos que o Exército nos venha ajudar a proteger as empresas, Marinha Grande, Vieira de Leiria, em Leiria, porque as empresas estão a começar a ser saqueadas", disse à agência Lusa Maria Almeida, coproprietária de uma empresa de moldes na Marinha Grande.

A empresária apontou que uma das empresas no concelho da Marinha Grande já foi alvo de roubos de cablagem.

Face à falta de segurança, e num cenário em que "as empresas ficaram a céu aberto", são os próprios proprietários que estão a fazer a vigilância dos pavilhões.

A passagem da depressão Kristin deixou danos na sua fábrica, arrancando o telhado.

Ainda assim, considerou que "houve a sorte de não chover", o que permitiu que as máquinas pudessem ser tapadas -- algo feito por "dezenas e dezenas de empresas" na região.

Apesar dos estragos controlados, continua o receio com a insegurança.

"Temos todos receio quando chega a noite", concluiu.

