Empresários da restauração e discotecas no quarto dia de greve de fome

Carlos Saraiva pede medidas concretas para todos os setores. Restaurantes, bares e discotecas.



"Há três maneiras para sairmos daqui. De caixão, de ambulância, ou o senhor primeiro ministro, ou alguém do Governo, nos oiça e oiça as nossas reivindicações", sublinhou.



A greve de fome começou depois de terem sido recebidos por assessores do Presidente da República que terminou sem uma luz ao fundo do túnel.