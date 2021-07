Empresários que ajudaram Vieira a superar dívida foram sócios de Gama Leão

Nesta rede de empresários entram vários outros nomes do norte do país, já intercetados pelo Ministério Público numa investigação aos negócios de futebol, mas também de intermediação da compra de direitos televisivos a vários clubes.



Negócios mandatados pelo próprio dono da Altice, Armando Pereira, através do seu braço-direito e comissionista, Hernâni Vaz Antunes, cliente de Bruno Macedo.



No total, Bruno Macedo intermediou contratos de direitos televisivos com o Futebol Clube do Porto, o Vitória de Guimarães, o Boavista e o Rio Ave, num total de mais de 600 milhões de euros.



Só no contrato de transmissão dos jogos do Porto durante dez anos, fechado em 2015, Bruno Macedo, Hernâni Vaz Antunes e o braço-direito de Pinto da Costa, Pedro Pinho, dividiram 20 milhões de euros pagos pela Altice.