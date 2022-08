Empresas portuguesas não querem medidas de poupança de energia como os espanhóis

EPA

A crise energética está a levar com que alguns países tomem medidas de poupança energética, mas por cá essa medidas não são muito populares e as empresas de distribuição não querem que o governo português siga o exemplo espanhol.

Do outro lado da fronteira, entrou hoje em vigor o plano de poupança energética, que incluiu medidas como limites no ar condicionado nos 27 graus, em espaços públicos e comerciais.



O director-geral da Associação que representa a maioria das lojas e hipermercados em Portugal pede bom-senso.



Para que o bem-estar dos consumidores não seja afectado.



Gonçalo Lobo Xavier espera também que o Governo de António Costa ouça as empresas do sector, antes de fechar o plano de poupança energética.



Fonte do governo revela à Antena 1 que as medidas de poupança energética devem ser anunciadas até ao final deste mês de agosto.