Querem acabar com a prática de forma gradual e pedem que todos os animais marinhos em cativeiro sejam transferidos para um santuário.



A iniciativa é mundial e acontece este sábado em 20 países. A líder do PAN e o cabeça de lista do partido às europeias estiveram presentes no protesto.

Inês Sousa Real quer mudar a legislação.