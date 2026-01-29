EN 15 cortada na zona da serra do Marão devido à neve

Num balanço pelas 23:30 de hoje sobre as estradas condicionadas devido ao mau tempo, fonte oficial da GNR referiu que esta era a situação com maior impacto nas principais vias.

Na zona do Marão, o Itinerário Principal 4 (IP4) mantinha-se transitável, sendo também alternativa a Autoestrada 4 (A4), frisou.

Ao longo do dia a circulação na Autoestrada 1 (A1) na zona de Leiria esteve condicionada, situação que ficou normalizada, nos dois sentidos, pelas 21:30.

A depressão Kristin trouxe hoje a neve e a chuva ao distrito de Vila Real, impactando na circulação rodoviária, nos transportes escolares e na atividade letiva em alguns concelhos.

Antes, fonte da GNR tinha adiantado que, depois de várias horas cortado, entre os nós da Campeã (Vila Real) e Aboadela (Amarante), o IP4 reabriu pouco depois das 16:00 e depois da retirada da neve da faixa de rodagem.

Ao início da manhã foram vários os constrangimentos sentidos em troços de autoestradas do distrito, como a A4 na zona do Túnel do Marão e de Lamares e das A24 e A7 na zona de Vila Pouca de Aguiar, situações que foram sendo normalizadas no decorrer do dia.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.