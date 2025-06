EN2 cortada entre Aljustrel e Castro Verde devido a fogo com quase 200 operacionais

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o troço da "EN2 entre Aljustrel e Castro Verde [estava] cortado ao trânsito, nos dois sentidos", devido ao fogo.

"Há alternativas de circulação e os militares da GNR estão no local a desviar o trânsito", acrescentou a mesma fonte.

Também a Câmara de Castro Verde, vizinha do concelho de Aljustrel, numa informação publicada na sua página na rede social Facebook, informou a população do corte da EN2.

"O município apela a todos os munícipes que se mantenham calmos e afastados dos locais do incêndio, de forma a permitir a passagem e atuação dos vários operacionais que se encontram no terreno a combater" o fogo, escreve a autarquia.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa pelas às 17:30, o combate ao sinistro mobilizava 193 operacionais, apoiados por 62 viaturas e cinco meios aéreos.

O incêndio, cujo alerta foi dado às 13:09, deflagrou numa área florestal no Monte do Cerro, na zona de Messejana, no concelho de Aljustrel, e já chegou a mobilizar seis helicópteros, informou anteriormente a Proteção Civil.

Por volta das 15:30, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à Lusa que o fogo eclodiu numa área de povoamento florestal.

A mesma fonte não soube, na altura, indicar o total de frentes ativas no incêndio, nem se as chamas ameaçavam casas.

A Lusa também já tentou contactar o presidente da Câmara de Aljustrel, mas, por volta das 17:20, ainda aguardava informações da parte do autarca.