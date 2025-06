EN230 cortada em Tondela devido a despiste de veículo que fez três feridos graves

"O despiste de um veículo ligeiro obrigou ao corte da via e provocou três feridos graves e dois ligeiros", adiantou a fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta para o acidente, na zona do Caramulinho, na serra do Caramulo, freguesia do Guardão, distrito de Viseu, foi dado às 12:37.

No local estão 24 operacionais apoiados por 10 veículos e um meio aéreo.