EN230 reaberta ao trânsito em Tondela após despiste de veículo

A EN230 esteve cortada ao trânsito desde cerca das 12:30, devido ao despiste de um veículo ligeiro que fez três feridos graves e dois ligeiros e obrigou ao corte da via no Caramulo, em Tondela, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente, na zona do Caramulinho, na serra do Caramulo, freguesia do Guardão, distrito de Viseu, foi dado às 12:37.

No local estiveram 24 operacionais apoiados por 10 veículos e um meio aéreo.