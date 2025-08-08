EN329 cortada em Vila Nova de Paiva por causa de acidente que causou um morto

O acidente causou a morte de um homem de 58 anos e deixou outro homem de 47 anos gravemente ferido, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente foi dado pelas 21:00 de quinta-feira, tendo ocorrido na EN329, perto de uma curva.

A via está cortada em ambos os sentidos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 00:10 de hoje mantinham-se no local 21 operacionais, apoiados por sete viaturas.

A EN329 tem início em Vila Nova de Paiva (N323), passa por Sátão (N229) e termina em Penalva do Castelo (N329-1).