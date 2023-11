Encerrada EB 2,3 de Leça do Balio em Matosinhos por anomalias na rede de águas

"Das análises preventivas efetuadas regularmente às redes internas dos edificados no âmbito do Plano de Prevenção e Controlo de Segurança dos equipamentos municipais foram detetadas variações anómalas em dois pontos da rede interna [da água] da escola básica de Leça do Balio, pontos estes localizados no exterior do edificado", explicou aquela autarquia do distrito do Porto, em comunicado.

Apesar de no interior da escola não terem sido verificadas "quaisquer alterações às análises [de água]", mas sim no exterior, decidiu-se encerrar a escola como "medida preventiva", referiu.

O município ressalvou que a atividade letiva será retomada na segunda-feira, sendo que o "trabalho preventivo de monitorização continuará nesta e em todos os restantes equipamentos", concluiu.

Esta informação da Câmara Municipal de Matosinhos surge depois de questionada pela Lusa sobre a morte de um idoso num lar de Matosinhos vítima de `legionella`.