Encerrada esquadra da PSP do metro do Marquês de Pombal devido a `legionella`

Em comunicado, a Direção Nacional da PSP explica que foi detetada no dia 29 de dezembro a presença da bactéria `legionella` numa torneira de mistura do balneário feminino da 1.ª Esquadra da Divisão de Segurança a Transportes Públicos de Lisboa, localizada na estação de metro do Marquês de Pombal.

"O espaço foi encerrado imediatamente e a situação comunicada ao Metropolitano de Lisboa (ML), que subsequentemente informou a autoridade de saúde competente", indica a nota.

A PSP explica que o Metropolitano de Lisboa transmitiu na segunda-feira que "os resultados laboratoriais finais só deverão estar concluídos dentro de, aproximadamente, 45 dias", pelo que "recomendou o encerramento preventivo de todas as instalações sanitárias da esquadra.

"Tendo em conta o risco sanitário e as orientações legais em vigor, a Polícia de Segurança Pública vai proceder ao encerramento preventivo das instalações sanitárias (com inutilização total), do atendimento ao público na 1.ª Esquadra -- Metro, bem como de receção e tratamento de suspeitos detidos", acrescenta a nota.

Contudo, a Direção Nacional da PSP ressalva que, para "garantir a continuidade da atividade operacional daquela subunidade", serão implementadas "soluções alternativas", nomeadamente a disponibilização de balneários alternativos pelo Metropolitano de Lisboa e a reafetação funcional de pessoal para instalações seguras.

"As medidas adotadas são consideradas adequadas, necessárias e proporcionais, tendo como objetivo primordial a salvaguarda da saúde do efetivo policial e dos cidadãos, sem prejuízo da manutenção da capacidade operacional da PSP na Área Metropolitana de Lisboa e, em particular, na rede do Metropolitano de Lisboa", conclui a nota.