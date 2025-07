Encerrado lar ilegal em Peniche por suspeitas de maus-tratos

"O encerramento urgente é decretado de forma imediata, na sequência de ação de fiscalização do Instituto da Segurança Social, sempre que se verifique um perigo iminente para a vida dos utentes, procedendo-se de imediato à retirada dos mesmos e ao respetivo encaminhamento para junto dos familiares ou outras respostas sociais condignas", justificou a Segurança Social em comunicado.

Na ação, os serviços de fiscalização do Instituto da Segurança Social foram acompanhados pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR e pela Autoridade de Saúde do Oeste.

Fonte oficial da GNR disse à agência Lusa que foi dado cumprimento a um mandado de busca e detenção do Ministério Público de Peniche, no âmbito de uma investigação que decorria há vários meses por haver "suspeitas de maus-tratos a idosos" neste lar ilegal do distrito de Leiria.

"Uma das preocupações seria cessar a atividade", adiantou.

A proprietária do lar, uma mulher de 26 anos, reincidente na atividade, foi detida e encontra-se nas instalações da GNR da Batalha a aguardar ser ouvida hoje em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria para aplicação de medidas de coação.

A mesma fonte disse que na ação foi apreendido o sistema de videovigilância do lar ilegal para efeitos de investigação.

"A investigação indicava haver mais pessoas, mas só encontrámos três", adiantou-

Dois dos idosos foram encaminhados para as famílias e o terceiro para uma Estrutura Residencial para Idosos licenciada.