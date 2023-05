Encerramento da maternidade das Caldas da Rainha motiva explicações

Na semana passada, foi divulgado o Nascer em Segurança no SNS – Plano Sazonal Verão 2023, que estabelece o encerramento durante o verão da maternidade das Caldas da Rainha e do bloco de partos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para a realização de obras.Nessa altura, o conselho de administração do CHO explicou quee obrigam à suspensão da "atividade assistencial do Serviço de Obstetrícia (internamento, bloco de partos e urgência obstétrica)”, passando a assistência às utentes a ser “assegurada pelo Centro Hospitalar de Leiria”.No Hospital das Caldas da Rainha manter-se-ão apenas em funcionamento as consultas externas de Ginecologia e de Obstetrícia.As obras de requalificação e a aquisição de novo equipamentos para a maternidade ascendem a 1.208.316,50 euros, dos quais 401.255,60 euros financiados no âmbito do programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Partos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 725.000,00 euros financiados pela Câmara das Caldas da Rainha e 82.060,90 euros suportados pelo CHO.