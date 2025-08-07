Em direto
Encerramento das unidades obstétricas da zona centro causa exaustão dos profissionais da ULS de Coimbra

Foto: Vladimir Fedotov - Unsplash

No dia em que 16 médicos da maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, apresentaram escusas de responsabilidade devido a sobrecarga de trabalho naquela maternidade, o coordenador regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses confirma a exaustão dos profissionais da ULS de Coimbra, devido ao encerramento das unidades obstétricas da região centro.

Paulo Anacleto diz que a situação se agrava no verão e nada tem sido feito para mitigar o problema.

O coordenador regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses acusa mesmo o Governo de estar a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde.
