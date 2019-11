Encerraram as urgências pediátricas do Hospital Garcia de Orta

Às 8.30, a urgência pediátrica abre, após um fim de semana encerrada, mas com a promessa de as portas voltarem a fechar, a partir desta segunda-feira, todas as noites.O Garcia de Orta fecha a urgência o pediátrica às 8 da noite e reabre-a às 8 da manhã.Em substituição, dois centros de saúde, um na Amora, outro em Almada, vão estar abertos até meio da noite durante a semana e até às 20h ao fim de semana.Não vai haver pediatras, só médicos de família e sem meios complementares de diagnóstico.A ministra da Saúde insiste que este encerramento é temporário, mas não indicou uma data para o seu fim. Sublinha que em breve vão contratar mais dois pediatras e que um novo concurso para especialistas será lançado no início do proximo ano.

Mas a contratação de médicos para a pediatria do Garcia de Orta não tem sido fácil. O último concurso ficou deserto.



Há cerca de um ano, 13 médicos trocaram o Garcia de Orta por hospitais privados nas proximidades. Agora, a pediatria do hospital tem 28 clínicos. Mas, devido à idade, só sete é que não se podem escusar a fazer urgência diurna. Destes, há apenas quatro com menos de 55 anos, o limite para poderem dizer não as urgências noturnas.