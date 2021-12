Encomendas de Natal e Covid em centro distribuição norte dos CTT atrasam correspondência

Foto Nuno Patrício - RTP

Com o Natal à porta e com uma maior fluxo de correspondência, volta a surgir os normais constrangimentos e risco da correspondência não chegar ao destino a tempo e horas. Mas se juntarmos um surto Covid no centro de distribuição dos CTT em Perafita, Matosinhos, a falta de pessoal agrava a situação.