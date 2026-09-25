Encontrado corpo na Ribeira Grande. Autoridades admitem ser pescador desaparecido

O corpo de um homem foi encontrado ao final da manhã de hoje, a norte da Ribeira Grande, nos Açores, revelou a Autoridade Marítima Nacional, admitindo tratar-se do pescador que terá caído ao mar na quarta-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revela que um corpo, "que tudo indica ser do homem de 51 anos que desapareceu na manhã de 23 de setembro, após alegadamente ter caído da embarcação de pesca onde seguia", foi encontrado "a cerca de 1,5 milha náutica (aproximadamente 2,8 quilómetros) a norte do miradouro de Santa Iria, no concelho da Ribeira Grande", na ilha de São Miguel.

Na sequência de "um alerta recebido pelas 12:10, através dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, a informar que tinham avistado e retirado um corpo da água", foram acionados tripulantes da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada e elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada, adianta a Autoridade Marítima.

A vítima foi transportada pelos bombeiros para o cais do Porto Formoso, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde.

Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal de Ponta Delgada.

A Autoridade Marítima Nacional adianta ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio aos familiares da vítima e o Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência.

Na quarta-feira, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada recebeu um alerta, através de uma chamada do 112, "a reportar a queda de um tripulante que se encontrava numa embarcação que largou de Rabo de Peixe".

A embarcação navegou até cerca de 4,5 milhas a norte da Maia, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, quando, pelas 06:30, a tripulação se terá de apercebido que o homem já não se encontrava a bordo.

Foram mobilizados para as operações de busca várias embarcações de pesca que se encontravam na área, bem como o navio da Marinha NRP Viana do Castelo e uma aeronave EH-101.

Para o local foram ainda mobilizados meios da Polícia Marítima e da Estação Salva-Vidas, bem como duas motas de água, uma embarcação semirrígida e um drone dos Bombeiros da Ribeira Grande.