Encontrado morto na cela um dos detidos na apreensão de cocaína em Sines

Trata-se de um estrangeiro que pertencia à tripulação do porta-contentores suspeito de envolvimento numa rede internacional de tráfico de droga.





Foram também detidos outros dois cidadãos estrangeiros, em situação clandestina e irregular, que se encontravam no interior do navio visado na operação "Skydrop".





O elemento da tripulação encontrado morto seria o único detido que poderia dar mais informações à PJ.





O corpo foi encontrado pelos guardas prisionais pelas 8h00 desta quarta-feira. A RTP apurou que não existe videovigilância nas celas, mas há câmaras nos corredores das instalações.



Em resposta à RTP, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou que “um detido, entrado com mandado de condução à cadeia na sequência das detenções da Operação Skydrop, foi encontrado sem vida na cela que ocupava sozinho no Estabelecimento Prisional instalado junto à Polícia Judiciária de Lisboa”. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal pelas 11h40 horas.



“O detido foi encontrado pelos elementos da vigilância que procediam à abertura matinal das celas, tendo sido de imediato ativado o socorro pelo 112, tendo os técnicos de emergência verificado o óbito”, acrescenta.





A DGRSP explica ainda que, após encontrado o homem sem vida, a cela foi encerrada, “tendo a ocorrência sido imediatamente participada ao piquete da Polícia Judiciária e ao inspetor que fez a entrega do detido à diretora do estabelecimento prisional”.



“Para além dos inspetores da Brigada de Homicídios que efetuaram perícias na cela ocupada pelo detido, compareceram igualmente agentes da PSP enviados pelo 112 que também colheram fotos da cela”.



A DGRSP adianta que "terá lugar inquérito para apuramento das circunstâncias em que a ocorrência teve lugar".



Homem era suspeito de estar envolvido no esquema criminoso



Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária tinha anunciado a apreensão de cinco toneladas de cocaína num navio ao largo da costa portuguesa, no âmbito da operação "Skydrop".



A PJ desarticulou, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, “um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu, através do uso de um navio porta-contentores”, lê-se em comunicado.



Para além da cocaína, foram apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação, arremesso da droga ao mar e transporte da cocaína.





Em conferência de imprensa, o diretor da PJ, João Oliveira, tinha hoje adiantado que os detidos eram de nacionalidades italiana, colombiana e indiana.





O homem hoje encontrado morto foi detido “por fortes suspeitas de estar envolvido no esquema criminoso”, segundo a Judiciária.

Droga destinava-se a ser transferida em alto mar

O navio, proveniente de um país da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 1.185 quilómetros de Lisboa “em condições extremas de dificuldade”.





Foi acompanhado pela Marinha até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de terça-feira.



O porta-contentores saiu na manhã desta quarta-feira do porto de Sines e dirigiu-se para Marrocos.



A embarcação tinha bandeira de Hong Kong e, segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.



