As roupas parecem corresponder às que o casal francês usava no dia do desaparecimento, mas estão por realizar os testes de ADN para confirmar a identidade.



O primeiro alerta do desaparecimento do homem de 58 anos e da mulher, de 56, foi dado a 16 de março pela filha do casal, que nesse dia optou por ficar a descansar no alojamento, na Fajã da Areia, enquanto os pais decidiram dar um passeio a pé.