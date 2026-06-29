Encosta do castelo de Alcácer do Sal está a desmoronar e entidades recusam responsabilidades

O Ministério da Cultura diz que só é responsável pelo Castelo e não pela encosta que o sustenta e aponta responsabilidade ao Ministério do Ambiente, que também recusa ter competências sobre o local.



O Exército teve de intervir para evitar os riscos de uma derrocada iminente. As duas estradas que permitem a circulação entre a zona alta e a baixa da cidade continuam fechadas.



A Câmara de Alcácer do Sal diz que também não sabe a quem pertence a encosta do castelo da cidade.