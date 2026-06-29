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Encosta do castelo de Alcácer do Sal está a desmoronar e entidades recusam responsabilidades
Parte da encosta do castelo de Alcácer do Sal está a desmoronar há mais de quatro meses, mas ainda não se conseguiu descobrir a quem pertence o terreno e quem deve pagar a obra.
O Exército teve de intervir para evitar os riscos de uma derrocada iminente. As duas estradas que permitem a circulação entre a zona alta e a baixa da cidade continuam fechadas.
A Câmara de Alcácer do Sal diz que também não sabe a quem pertence a encosta do castelo da cidade.