Enfermeiros alertam para a falta de vacinas do Plano Nacional de Vacinação

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Ordem dos Enfermeiros explica que estão em falta "vacinas essenciais", que protegem a população contra várias doenças.



O Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luis Filipe Barreira, alertou para a falta de vacinas como as do Tétano, da Difteria e da Hepatite B que fazem parte do Plano Nacional de Vacinação, e ainda as hexavalentes, pentavalentes e tetravalentes, que "agregam uma proteção vacinal contra várias doenças".