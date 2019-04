Enfermeiros contestam sindicância da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

A mobilização foi organizada pelo Movimento responsável pela greve cirúrgica dos enfermeiros, que levou ao adiamento de milhares de cirurgias.



A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) vai realizar uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros, por determinação da ministra da Saúde, Marta Temido.



A sindicância é no fundo uma averiguação geral, mas a bastonária da Ordem já levantou dúvidas legais sobre esta sindicância realizada pela IGAS, lembrando que se trata de uma associação pública profissional com elementos eleitos e não de um serviço da administração pública.



A ministra da Saúde justificou na passada terça-feira a decisão de determinar uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros com "intervenções públicas e declarações dos dirigentes".



Em comunicado, o gabinete de Marta Temido explica que a ministra determinou a realização da sindicância "com o objetivo de indagar indícios de eventuais ilegalidades resultantes das intervenções públicas e declarações dos dirigentes" e "das atividades realizadas pela Ordem e correspetivas prioridades de atuação, e eventuais omissões de atuação delas decorrentes, em detrimento da efetiva prossecução dos fins e atribuições que lhe estão cometidos por lei".





c/Lusa