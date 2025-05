Enfermeiros da ULS do Algarve em greve

Segundo a informação avançada pelo portal do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a greve vai vigorar hoje entre as 8h00 e as 24h00, e entre as 8h00 do dia 8 e as 24h00 do dia 9.



A paralisação foi decretada pelos enfermeiros que exercem funções na ULS do Algarve, que integra os hospitais públicos de Faro, Portimão e Lagos e os Agrupamentos de Centros de Saúde Central, Barlavento e do Sotavento.



Os enfermeiros exigem que “sejam pagos os retroativos desde 2018, a atribuição de "bom" a todos os enfermeiros na avaliação de desempenho e o pagamento dos feriados e dos dias de descanso semanal trabalhados a 200%”.