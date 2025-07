Enfermeiros da urgência de Faro voltam a pedir escusa de responsabilidade

Foto: Rachel Mesquita - RTP

As equipas existentes não conseguem dar resposta ao aumento exponencial de doentes nesta altura do ano.



E, depois, porque consideram que o serviço de urgência não tem condições que assegurem a qualidade e a segurança dos cuidados pelo que pode colocar gravemente em risco a saúde da população.



O documento foi assinado pelos setenta e três enfermeiros do serviço de urgência e enviado ao Conselho de Administração com conhecimento da Ordem dos Enfermeiros e do Ministério da Saúde.