Enfermeiros do SEP param dia 20 de março

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

Isabel Barbosa, do SEP, explica que estes profissionais pretendem a harmonização das condições salariais, bem como o pagamento de valores em dívida desde 2018.



A greve abrange os enfermeiros que exercem funções nos cuidados de saúde primários das Unidades Locais de Saúde do Santa Maria, São José, Lisboa Ocidental, Loures-Odivelas, Estuário do Tejo, Amadora/Sintra e no Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul da ULS do Oeste.



Segundo o pré-aviso, está assegurada a prestação dos serviços mínimos.