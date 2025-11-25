País
Enfermeiros em protesto contra encerramento da neonatologia do Dona Estefânia
Alguns profissionais de saúde estiveram, na manhã desta terça-feira, em protesto à entrada do hospital Dona Estefânia contra o previsível encerramento da unidade de neonatologia deste hospital.
O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e acompanhado pela repórter Teresa Correia.
A plataforma dos serviços de Lisboa em defesa do SNS pediu uma reunião à administração da ULS de S. José para mais esclarecimentos sobre o eventual fecho da neonatologia do Dona Estefânia, mas até agora não obteve resposta a esse pedido.
