Enfermeiros passam a atender chamadas encaminhadas pela linha SNS 24 para o INEM

"Será implementado um novo modelo de atendimento das chamadas encaminhadas pela linha SNS 24 para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que passa a integrar enfermeiros neste circuito de atendimento e triagem", adiantou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) à agência Lusa.

Até agora, as chamadas encaminhadas pelo SNS 24 eram atendidas e triadas por técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH), no âmbito das suas competências e dos procedimentos e algoritmos definidos pelo instituto.

Os TEPH desempenham esta "função há vários anos e têm um papel fundamental nos CODU, sendo reconhecida a experiência e o conhecimento que estes profissionais adquiriram no atendimento e na triagem das chamadas de emergência médica", realçou o INEM.

Segundo adiantou, os enfermeiros foram previamente preparados para o desempenho destas funções, tendo recebido formação específica no sistema de Triagem de Manchester, cuja implementação nos CODU tem vindo a ser desenvolvida pelo INEM ao longo dos últimos meses.

A entrada em funcionamento deste novo modelo "ocorrerá com brevidade", assegurou ainda o INEM, avançando que isso vai acontecer logo que estejam asseguradas todas as alterações técnicas necessárias à sua operacionalização.

"A alteração agora introduzida insere-se num processo de evolução e reorganização do modelo de funcionamento dos CODU, que pretende promover uma maior diferenciação e complementaridade das competências dos diferentes profissionais", justificou ainda o INEM.

De acordo com o instituto, a participação de enfermeiros neste circuito vai permitir reforçar a componente clínica da avaliação e a utilização do sistema de Triagem de Manchester, enquanto instrumento de apoio à definição de prioridades de socorro, "procurando adequar a resposta à situação clínica identificada e otimizar a utilização dos recursos disponíveis".

O INEM salientou também que a implementação deste modelo vai implicar a afetação de enfermeiros ao atendimento das chamadas encaminhadas pela linha SNS 24, uma nova intervenção desses profissionais de saúde que acresce às funções que já desempenham nos CODU, desde novembro de 2024, no acompanhamento das equipas de emergência no terreno e na receção de dados relativos aos utentes.

O instituto conta atualmente com 237 enfermeiros e pretende "continuar a reforçar os seus recursos humanos, quer na área da enfermagem, quer nas restantes categorias profissionais", de acordo com as necessidades identificadas para assegurar a capacidade de resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica.