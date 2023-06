Enfermeiros pedem escusa de responsabilidade no Hospital de Penafiel

Sessenta e três enfermeiros do Serviço de Urgência e 20 do Serviço de Medicina do Hospital de Penafiel pediram escusa de responsabilidade. Dizem que com tanta falta de profissionais é impossível garantir a qualidade e a segurança dos serviços que prestam aos doentes.