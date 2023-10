Enfermeiros queixam-se de falta de respostas das unidades de saúde de Castelo Branco

Esta ausência de respostas por parte da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Cova da Beira levou o SEP a reunir hoje na Direção Regional de Castelo Branco para analisar a situação.

Em declarações à agência Lusa, Conceição Rodrigues, do SEP, explicou que as instituições em causa têm autonomia administrativa e financeira, "que podem e devem usar para a solução de alguns dos problemas profundamente penalizadores para os enfermeiros".

Em relação à ULSCB, "os grandes problemas com que os enfermeiros se debatem desde 2018 têm a ver com o não cumprimento do pagamento dos retroativos a 2018, compromisso que, segundo o sindicato, foi assumido pela instituição.

A não contabilização das interrupções de funções, impostas pela lei, a não contabilização aquando do início de funções de enfermeiros no segundo semestre, a não atribuição da posição remuneratória seguinte aos enfermeiros generalistas após tomada de posse como especialistas e o não pagamento do regime de prevenção como o previsto por lei são alguns dos problemas elencados.

"A ULSCB, em setembro de 2022, assumiu o compromisso, não só de contabilizar os pontos, mas também de dar a sequência à contagem dos pontos", afirmou Conceição Rodrigues.

Esta responsável salientou ainda que a instituição ficou de "avaliar e fazer um apanhado da dívida aos enfermeiros para depois ver com o SEP e apresentar propostas de como iria efetuar esse pagamento".

"O SEP sempre manteve a disponibilidade em estar presente na reunião e levar aos enfermeiros essas propostas. Até hoje, não só não pagou, como nunca apresentou nenhuma proposta. Não há resposta, nem [a ULSCB] marca nenhuma reunião", sintetizou.

No que diz respeito ao CHUCB, os problemas que afetam estes profissionais de saúde são semelhantes.

Em causa está o não pagamento de retroativos a 2018, a não contabilização da totalidade dos pontos devido ao escalão de formação, a não contagem do tempo aos enfermeiros do segundo escalão de graduados, a não abertura de concurso para enfermeiros gestores para a totalidade dos serviços (com reflexos penalizadores, nomeadamente quanto à operacionalização da avaliação de desempenho), o não pagamento do regime de prevenção como o previsto na lei e a retirada dos pontos sobrantes do biénio 2017-2018.

"O CHUCB disse imediatamente que não pagava os retroativos a 2018. Como se não bastasse isto tudo, retirou os pontos que sobravam do biénio 2017/18 na avaliação dos enfermeiros, o que tem impacto para a progressão seguinte, apesar de a lei dizer o contrário", sustentou.

Esta responsável do SEP salientou que estas situações têm "impactos reais" e que todos os enfermeiros afetados "poderiam estar uma ou duas posições remuneratórias acima - não estão onde deviam estar - e alguns deles ficam, inclusivamente, a auferir de vencimentos inferiores a colegas que entraram há muito menos tempo".

"Este é um impacto altamente penalizador, injusto e discriminatório", frisou.

Conceição Rodrigues salientou que o sindicato já fez algumas paralisações nestas instituições: "Apesar disso, manteve-se tudo na mesma. Neste momento, está tudo em cima da mesa, todas as possibilidades têm de ser consideradas e a direção [SEP] vai ter que convocar os enfermeiros, em plenários, para serem eles a decidir perante estas situações que tardam em ser resolvidas".

O SEP anunciou já uma greve nacional para o dia 10 de novembro contra os problemas existentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e exigiu soluções ao Ministério da Saúde.