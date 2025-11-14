País
Ensaio. Exército testa resposta a "sismo de grande magnitude" em Lisboa
O ensaio vai ter lugar na próxima semana em Lisboa. O objetivo é medir o pulso à capacidade de resposta a um terramoto “de grande magnitude”.
O Exército prepara-se para ensaiar, na próxima semana, em cooperação com diferentes entidades, as capacidades militares e civis de resposta a um potencial “sismo de grande magnitude” em Lisboa. Serão mais de 300 os efetivos envolvidos nestas manobras.
Em comunicado, aquele ramo das Forças Armadas anuncia “o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência, que terá lugar na região de Lisboa” de 17 a 21 de novembro.O exercício mobilizará mais de “300 operacionais e 100 viaturas”, segundo a nota do Exército. Procura-se afinar “critérios de interoperabilidade”.
A missão passa assim por testar “a resposta coordenada do Sistema de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em reação a um cenário de sismo de grande magnitude na sub-região de Lisboa”.
O exercício "FÉNIX” vai permitir que os militares treinem a reação “às solicitações de apoio da estrutura de Proteção Civil”, desde logo as valências de “comando, controlo e comunicações”, busca e salvamento, engenharia militar, apoio sanitário, descontaminação e cinotécnica, ou seja o recurso a cães.
Este teste vai também envolver a Força Aérea, a Proteção Civil, bombeiros voluntários, a Câmara Municipal de Lisboa, a Cruz Vermelha, a Guarda Nacional Republicana, PSP, Polícia Municipal, Força Especial de Proteção Civil e o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.O exercício “FÉNIX” levado a cabo no ano passado ensaiou a resposta da Proteção Civil a incêndios rurais nos concelhos de Nelas, Seia e Oliveira do Hospital.
Na manhã do passado dia 5 de novembro, a Proteção Civil desafiou a população para um exercício público de sensibilização para os riscos sísmicos, uma ação que dura um minuto e compreende a realização de três gestos: baixar, proteger e aguardar.
O exercício de um minuto, denominado A Terra Treme, realiza-se anualmente e passa pela recomendação de três comportamentos: "baixar, proteger e aguardar".
c/ Lusa
