Ensaio. Exército testa resposta a "sismo de grande magnitude" em Lisboa

O exercício mobilizará mais de “300 operacionais e 100 viaturas”, segundo a nota do Exército. Procura-se afinar “critérios de interoperabilidade”.



O exercício “FÉNIX” levado a cabo no ano passado ensaiou a resposta da Proteção Civil a incêndios rurais nos concelhos de Nelas, Seia e Oliveira do Hospital.



c/ Lusa

, na próxima semana, em cooperação com diferentes entidades,Em comunicado,A missão passa assim por testar “a resposta coordenada do Sistema de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em reação a um cenário de sismo de grande magnitude na sub-região de Lisboa”.O exercício "FÉNIX” vai permitir que os militares treinem aEste teste vai também envolver aNa manhã do passado dia 5 de novembro, a Proteção Civil desafiou a população para um exercício público de sensibilização para os riscos sísmicos, uma ação que dura um minuto e compreende a realização de três gestos: baixar, proteger e aguardar.O exercício de um minuto, denominado, realiza-se anualmente e passa pela recomendação de três comportamentos: "baixar, proteger e aguardar".