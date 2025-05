Ensaios clínicos com aumento de 35% em Portugal desde 2023

Os ensaios clínicos passaram de 296 em 2022 para 401 até 2024, a maioria na área do cancro.



Só o IPO do Porto tem nesta altura 500 doentes a beneficiarem de novas terapêuticas em teste.



Segundo o Infarmed, melhorou também o tempo médio de autorização para esta investigação.



Passou de 71 para 45 dias.



Este aumento resulta do novo regulamento europeu, que dá luz verde aos estudos ao mesmo tempo em todos os estados membros, o que favorece também o processo de recrutamento de doentes.



Ainda assim, os centros avisaram para a dificuldade de contratação e retenção de recursos humanos, e para a falta de tempo dos profissionais para a investigação.