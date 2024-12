Os alunos que seguem o ensino profissional têm emprego praticamente garantido. As empresas solicitam cada vez mais técnicos especializados em eletricidade ou canalização, sobretudo numa altura em que as obras financiadas pelo PRR têm falta de mão-de-obra.

No centro de formação profissional do Norte, os jovens adquirem uma certificação que os integra rapidamente no mercado de trabalho.