Ensino regular e Secundário dá pouca atenção à Educação Sexual

O movimento, durante 2018, visitou dezenas de escolas, de norte a sul do país, depois de várias queixas de estudantes.



Beatriz Goulart, membro da direção do Ecolojovem, explica que é no ensino regular onde se dá menos atenção a estas temáticas.



A Associação Nacional de Diretores de Agrupamento e Escolas Públicas, por outro lado, diz que agora se dá mais atenção à Educação Sexual nas escolas, do que há dez anos, altura em que foi criada uma lei que prevê várias horas por ano dedicadas a este tema por ano.





No entanto, falta formação aos professores, defende Filinto Lima.