Ensino secundário. Começa hoje a época especial de exames

A época especial, que termina na terça-feira, foi criada para garantir que nenhum aluno é prejudicado pelas dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica dos exames do ensino secundário, que impediram alguns estudantes de conhecer atempadamente as suas classificações e que poderão ter condicionado a inscrição, a realização das provas da 2.ª fase ou a sua preparação, referiu o MECI.





Segundo dados da tutela, a disciplina que tem mais inscritos é Português (9.403) seguido de Matemática A (8.324) e de Física Química A (6.674).



Esta quinta-feira realizam-se os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano, de acordo com o calendário do MECI.



Em relação aos exames do 11.º ano, às 9h30 realiza-se a prova de Literatura Portuguesa e às 14h00 de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.



As candidaturas à 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, que contará com 6.639 vagas, decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.





A publicação dos resultados está prevista para 30 de setembro.





c/ Lusa

Para concorrer à segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior, segundo um comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).