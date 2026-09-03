País
Ensino secundário. Começa hoje a época especial de exames
A época especial de exames do ensino secundário começa esta quinta-feira com mais de 43.000 inscritos, estando aberta a todos os alunos elegíveis para as provas da 2.ª fase, independentemente de as terem realizado ou não.
Para concorrer à segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior, os alunos que realizaram as provas na 2.ª fase, em julho, assim como na época especial, beneficiarão da melhor classificação obtida entre as duas, segundo um comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).
A época especial, que termina na terça-feira, foi criada para garantir que nenhum aluno é prejudicado pelas dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica dos exames do ensino secundário, que impediram alguns estudantes de conhecer atempadamente as suas classificações e que poderão ter condicionado a inscrição, a realização das provas da 2.ª fase ou a sua preparação, referiu o MECI.
Segundo dados da tutela, a disciplina que tem mais inscritos é Português (9.403) seguido de Matemática A (8.324) e de Física Química A (6.674).
Esta quinta-feira realizam-se os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano, de acordo com o calendário do MECI.
Em relação aos exames do 11.º ano, às 9h30 realiza-se a prova de Literatura Portuguesa e às 14h00 de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.
As candidaturas à 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, que contará com 6.639 vagas, decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.
Esta quinta-feira realizam-se os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano, de acordo com o calendário do MECI.
Em relação aos exames do 11.º ano, às 9h30 realiza-se a prova de Literatura Portuguesa e às 14h00 de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.
As candidaturas à 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, que contará com 6.639 vagas, decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.
A publicação dos resultados está prevista para 30 de setembro.
c/ Lusa