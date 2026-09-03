Ensino secundário. Começou hoje a época especial de exames

que impediram alguns estudantes de conhecer atempadamente as suas classificações e que poderão ter condicionado a inscrição, a realização das provas da 2ª fase ou a sua preparação, referiu o MECI.Segundo dados da tutela, a disciplina que tem mais inscritos é Português (9.403) seguido de Matemática A (8.324) e de Física Química A (6.674)., de acordo com o calendário do MECI.Em relação aos exames do 11.º ano,