País
Ensino secundário. Começou hoje a época especial de exames
A época especial de exames do ensino secundário começou esta quinta-feira com mais de 43.000 inscritos, estando aberta a todos os alunos elegíveis para as provas da 2ª fase, independentemente de as terem realizado ou não.
Para concorrer à segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior, os alunos que realizaram as provas na 2ª fase, em julho, assim como na época especial, beneficiarão da melhor classificação obtida entre as duas, segundo um comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).
A época especial, que termina na terça-feira, foi criada para garantir que nenhum aluno é prejudicado pelas dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica dos exames do ensino secundário, que impediram alguns estudantes de conhecer atempadamente as suas classificações e que poderão ter condicionado a inscrição, a realização das provas da 2ª fase ou a sua preparação, referiu o MECI.Segundo dados da tutela, a disciplina que tem mais inscritos é Português (9.403) seguido de Matemática A (8.324) e de Física Química A (6.674).
Para esta quinta-feira estavam marcados exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano, de acordo com o calendário do MECI.
Em relação aos exames do 11.º ano, às 9h30 realizou-se a prova de Literatura Portuguesa e às 14h00 de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.
As candidaturas à 2ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, que contará com 6.639 vagas, decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.
Para esta quinta-feira estavam marcados exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano, de acordo com o calendário do MECI.
Em relação aos exames do 11.º ano, às 9h30 realizou-se a prova de Literatura Portuguesa e às 14h00 de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.
As candidaturas à 2ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, que contará com 6.639 vagas, decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.
A publicação dos resultados está prevista para 30 de setembro.
c/ Lusa