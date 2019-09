Ensino Superior. 44500 estudantes colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Estudantes

RTP08 Set, 2019, 00:01 / atualizado em 08 Set, 2019, 00:06 | País

O número de colocados na 1ª fase do CNA aumentou 1,2% face a 2018 | Reuters





De acordo com o Ministério da Educação, há 44500 alunos que foram colocados nesta primeira fase - 27.280 no ensino universitário e 17.220 no ensino politécnico.







A estimativa é de que entrem cerca de 77 mil novos estudantes no ensino superior público em 2019-2020.







Dados estimados pela Direção-Geral do Ensino Superior com base nos resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso.

Aumento do número de alunos colocados



O número de colocados na 1ª fase do CNA aumentou 1,2% face a 2018. Mais de metade dos estudantes (53%) foram colocados na primeira opção.





Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Educação aponta ainda o aumento "em cerca de 40% de estudantes internacionais". Serão mais de 7 mil.







Destaque também para o "aumento em cerca de 25% do número de estudantes em formações curtas iniciais, TESP, no ensino politécnico face a 2018".





Houve também um aumento de reingressos, ou seja, antigos alunos que solicitaram o regresso à universidades e politécnicos. Foram 3700, sendo quem em 2018 foram 3082.





De acordo com o Ministério da Educação, "o número de colocados em ciclos de estudo com maior concentração de melhores alunos (Índice de excelência dos candidatos), aumentou cerca de 15% face ao ano anterior".





Regista-se igualmente um aumento de 4% no número de estudantes já colocados em ciclos de estudos que visam a formação em competências digitais.

Mais alunos colocados fora de Lisboa e Porto





Os dados agora conhecidos indicam ainda que o número de estudantes colocados em instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica cresceu 2,6%.





Em simultâneo, reduziu em 0,1% nas instituições localizadas em Lisboa e Porto.





De acordo com o Executivo, "quando considerados relativamente a 2015 o número de estudantes colocados nas regiões de menor pressão demográfica cresceu 13%".

Mais estudantes emigrantes



O número de estudantes emigrantes colocados também aumentou 18% face ao ano anterior.







Comparando com o valor registado em 2015, o número de estudantes colocados através deste contingente aumentou 147%.





Também cresceu - 21% face a 2018 - o número de colocados através do contingente especial para estudantes com deficiência. Um valor que cresceu 87% desde 2015, "refletindo as alterações legislativas introduzidas neste domínio".