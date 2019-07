Ensino superior. Concurso de acesso arranca com número de vagas estável

Cristina Sambado - RTP17 Jul, 2019, 09:36 / atualizado em 17 Jul, 2019, 09:38 | País

c/ Lusa



“Face aos resultados dos exames nacionais já realizados é expetável que o número de candidatos às vagas colocadas a concurso seja também semelhante face ao ano anterior”, lê-seAs vagas encontram-se distribuídas por diversos cursos nas diferentes instituições de ensino superior, o que se traduz num conjunto de 1.087 pares de instituição/ciclo de estudos.Segundo a nota, “da distribuição de vagas evidencia que o número total de vagas se manteve estável face ao ano anterior (quando considerada a totalidade das instituições) decorrente do aumento de vagas nas instituições em regiões com menor procura e menor pressão demográfica ter compensado a redução de vagas em Lisboa e Porto (foram reduzidas 40 vagas em instituições de ensino superior de Lisboa e Porto, tendo-se verificado uma redução de 52 vagas em Lisboa e um aumento de 12 vagas no Porto)”.Os cursos em que a procura em primeira opção por alunos com uma média de candidatura mais alta do que 17 valores em 2018 foi superior ao total de vagas que abriram estão obrigados a aumentar o número de vagas entre 5 por cento a 15 por cento para o ano letivo de 2019-2020, segundo uma decisão do MCTES, que deixou de fora os cursos de Medicina, que mantêm odo ano passado.A medida não significa mais vagas em todas as universidades e politécnicos, uma vez que as instituições têm de cortar 5 por cento onde não houve nenhum candidato com média de 17 valores.As instituições do litoral do país, com exceção de exceto Lisboa e Porto, estão impedidas de aumentar o número total de vagas, o que poderá significar reajustes: ao aumentar num curso muito procurado, têm de cortar noutro com pouca procura.Já nas instituições de menor pressão demográfica ou menor procura, situadas maioritariamente no interior do país, é dada a possibilidade de aumentar vagas em cursos considerados estratégicos para a especialização da instituição, num máximo de três cursos por instituição.Em todas as regiões é recomendado o reforço da oferta em áreas que a tutela considera essenciais ao país na formação: competências digitais e ciências de dados.As alterações às regras que obrigam a aumentar o número de vagas nos cursos superiores mais procurados pelos melhores alunos levaram ao aumento de 107 vagas em 11 cursos das universidades de Lisboa e do Porto.“Cinco cursos da Universidade de Lisboa e seis cursos da Universidade do Porto foram obrigados pelas novas regras a um aumento de 107 vagas para o próximo ano, quase todos na área da engenharia”,Este ano, as instituições públicas foram forçadas a rever a fixação de vagas nos cursos incluindo novos critérios definidos no despacho anual da tutela para esse efeito, sendo um dos critérios a excelência dos candidatos.Entre os 11 cursos que o fizeram, foi o de Engenharia Informática e Computação, na Universidade do Porto, que mais lugares abriu: 18 novas vagas, aumentando de 117 em 2018 para as 135 em 2019.Gestão, na mesma universidade, também vai disponibilizar 17 novas vagas, passando das 115 para as 132.Em Lisboa, Engenharia Aeroespacial, no Instituto Superior Técnico, foi o curso que mais lugares ganhou, abrindo no próximo ano letivo 92 vagas, mais 12 do que em 2018.As instituições de Lisboa e Porto, que em 2018 foram sujeitas a um corte de 1.100 vagas em benefício das instituições do interior, perderam este ano, no conjunto, 40 vagas, de acordo com dados oficiais do MCTES, um total que resulta das 52 vagas eliminadas nas instituições de Lisboa e nas 12 ganhas pelas do Porto.O Instituto Politécnico de Lisboa é a instituição que mais vagas perde, num total de 55, as mesmas que a Universidade do Porto abre a mais no próximo ano letivo. Mas nas duas maiores cidades do país é o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa que regista o maior aumento de vagas em 2019, com 62 novos lugares., da responsabilidade da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, apresenta estatísticas que podem ajudar os estudantes a escolher um curso.O portal apresenta informações que permitem saber quantos alunos tinham mudado de curso um ano depois de terem ingressado e quantos continuavam à procura de emprego um ano após terem terminado os estudos.Através do endereço também se consegue saber quantos são os estudantes estrangeiros matriculados em licenciaturas e mestrados do sistema público e privado, conhecer a distribuição de alunos por idade, género e nacionalidade e sobre a distribuição das classificações finais dos diplomados.Há também tabelas sobre o número de estudantes de licenciatura e mestrado que saíram do ensino superior público um ano após começarem o curso, que no geral tem vindo a descer desde 2015.