Os protocolos foram assinados pelos ministros da Educação e Juventude com as Ordens dos Psicólogos e Nutricionistas, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.



Já neste ano letivo, vão ser disponibilizadas 100 mil consultas de psicologia e 50 mil de nutrição.



Estes protocolos resultam da aprovação de um pacote de cerca de 8 milhões de euros em cheques-psicólogos e cheques-nutricionistas até 2025.