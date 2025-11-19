Ensino Superior. Governo propõe aumentar vagas, Politécnicos preocupados com impacto no interior





A nova proposta mantém exceções nos cursos integrados de mestrado em Medicina e preparatórios de ciclos de estudos integrados de mestrado em Medicina, e ainda no conjunto de cursos que visam formação em competências digitais e de Educação Básica. Estes cursos têm a obrigatoriedade de manter a oferta que tiveram no presente ano letivo, avança o Público.

Adicionalmente, aos cursos de Medicina e de Educação Básica é permitido aumentar as vagas além dos 10 por cento, sob a condição de não ultrapassarem o total de colocações autorizado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, previsto para os diferentes concursos, segundo adianta o jornal.

Aproximar os alunos das áreas de residência



A flexibilização do numerus clausus das vagas (ou seja, o número máximo de vagas) de acesso ao ensino superior já havia sido anunciada no início deste mês por Fernando Alexandre. De acordo com o ministro da Educação, Ciência e Inovação “os chamados numerus clausus dificultam muito a alteração das vagas”.





“Não vamos acabar com os numerus clausus. Mas queremos flexibilizar. Ou seja, queremos permitir que as instituições possam fazer variar um pouco a sua oferta”, afirmou na abertura do ano académico do Politécnico de Leiria.

“Promovemos o número de deslocados do ensino superior e depois queixamo-nos que temos muitos alunos deslocados. Temos muitos alunos deslocados, porque somos os responsáveis por isso. Não deixamos a oferta adequar-se à procura”, insistiu o governante.

Medida prejudica "instituições do interior e regiões periféricas"





Para o CCISP, aprovar o aumento de vagas em todos os cursos vai penalizar as instituições do interior do país.





“Terá efeitos assimétricos, prejudicando de forma desproporcionada as instituições do interior e das regiões periféricas, ao passo que beneficiará as instituições dos grandes centros urbanos, contribuindo para aumentar assimetrias e desequilibrar ainda mais a oferta de vagas”, refere o comunicado citado pela agência Lusa.





com Lusa

