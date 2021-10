Ensino Superior. Quase 98 mil candidaturas a bolsas de ação social

O número mais elevado de sempre nesta fase do ano letivo. As associações de estudantes revelam ao jornal Público que a quebra do rendimento das famílias, provocada pela pandemia, ajuda a explicar o fenómeno. Apenas um terço dos pedidos já têm decisão.



A Federação Académica do Porto revela que tem recebido queixas de atrasos na análise das candidaturas, essencialmente nas instituições privadas.