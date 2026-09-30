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Ensino Superior. Segunda fase de colocação com mais alunos
Tal como aconteceu na primeira fase, na segunda fase de colocação de alunos no ensino superior também deixou mais alunos na universidade.
Os dados desta segunda fase foram revelados pelo Ministério da Educação e deixam mais de quatro mil alunos ainda por colocar.
o relatório feito pela consultora Deloitte sobre os problemas na correção dos exames nacionais, a pedido do Ministério da Educação, aponta a leitura dos QRCODE como uma situação "crítica", mas não pelos motivos apontados pelo ministro Fernando Alexandre, que na altura responsabilizou os professores por agrafarem as provas, danificando o código.
Para a Deloitte, chamada a pronunciar-se sobre o que correu mal durante a primeira fase, as falhas estavam na própria plataforma de classificação e supervisão (PCS).
o relatório feito pela consultora Deloitte sobre os problemas na correção dos exames nacionais, a pedido do Ministério da Educação, aponta a leitura dos QRCODE como uma situação "crítica", mas não pelos motivos apontados pelo ministro Fernando Alexandre, que na altura responsabilizou os professores por agrafarem as provas, danificando o código.
Para a Deloitte, chamada a pronunciar-se sobre o que correu mal durante a primeira fase, as falhas estavam na própria plataforma de classificação e supervisão (PCS).