Entidade para fiscalizar rendimentos dos políticos só existe no papel

A Entidade que vai passar a fiscalizar as declarações de rendimentos dos políticos foi criada em 2019 e nunca saiu do papel. Chama-se Entidade da Transparência, vai funcionar junto do Tribunal Constitucional, já recebeu mais de 3,5 milhões de euros do Orçamento do Estado e não tem ainda nem sede, nem estrutura.