Entidade Reguladora da Saúde. Lusíadas e Luz multados por discriminação

Aconteceu por exemplo com mamografias e ecografias. Ambos os grupos estão assim a ser alvo de processos de contraordenação.





O mesmo acontece por transferências entre hospitais sem conhecimento de familiares ou garantia de vagas na ULS Norte Alentejano, Hospital de Évora e Garcia de Orta, por trocas de exames no São Francisco Xavier, em Lisboa, e Hospital Privado de Vila Real e violação do direito a visitas nos hospitais do Barreiro e Penafiel.