Entra em funcionamento na próxima quarta feira a nova linha nacional de prevenção do suicídio
Vai funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, assegurada por psicólogos clínicos e enfermeiros especialistas em saúde mental.
A portaria que regulamenta este serviço foi publicada ontem, depois de aprovada no ano passado no Parlamento.
A Linha quer assegurar a toda a população um serviço de apoio especializado num fenómeno que em Portugal mata três pessoas por dia.
É mesmo a principal causa de morte entre os 10 e os 29 anos. Os últimos dados são de 2021, com o país a registar 934 óbitos por suicídio.