Entra em funcionamento na próxima quarta feira a nova linha nacional de prevenção do suicídio

por RTP

Vai funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, assegurada por psicólogos clínicos e enfermeiros especialistas em saúde mental.

Embora integrada na linha SNS 24 vai ter número próprio. É o 1411.

A portaria que regulamenta este serviço foi publicada ontem, depois de aprovada no ano passado no Parlamento.

A Linha quer assegurar a toda a população um serviço de apoio especializado num fenómeno que em Portugal mata três pessoas por dia.

É mesmo a principal causa de morte entre os 10 e os 29 anos. Os últimos dados são de 2021, com o país a registar 934 óbitos por suicídio.
