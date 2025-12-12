País
Entrada de trabalhadores estrangeiros caiu 40% na segunda metade do ano passado
A chegada ao país de trabalhadores estrangeiros caiu 40% na segunda metade do ano passado.
Nesse ano, a média mensal era de 20 mil novas entradas. Em 2024, a média passou para 12 mil entradas por mês.
Em sentido contrário, as saídas de estrangeiros têm aumentado.
Em 2023, a média mensal era de 2700 saídas, e em 2024 atingiu as cinco mil por mês.
Contas feitas, a diferença entre os estrangeiros que entram e os que saem do país atingiu o valor mais baixo desde fevereiro de 2021.