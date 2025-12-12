Entrada de trabalhadores estrangeiros caiu 40% na segunda metade do ano passado

A chegada ao país de trabalhadores estrangeiros caiu 40% na segunda metade do ano passado.

De acordo com o Banco de Portugal, que utiliza dados da Segurança Social, em 2024 registou-se uma queda acentuada face aos valores máximos atingidos em maio de 2023.

Nesse ano, a média mensal era de 20 mil novas entradas. Em 2024, a média passou para 12 mil entradas por mês.

Em sentido contrário, as saídas de estrangeiros têm aumentado.

Em 2023, a média mensal era de 2700 saídas, e em 2024 atingiu as cinco mil por mês.

Contas feitas, a diferença entre os estrangeiros que entram e os que saem do país atingiu o valor mais baixo desde fevereiro de 2021.
