Entradas no Ensino Superior atingem recorde na primeira fase de acesso

Mais de 30.500 estudantes entraram nas universidades, um aumento de 12%, e mais de 20 mil tiveram colocação nos institutos politécnicos, uma subida de 18%.



As engenharias lideram os cursos com as médias mais altas. Há três cursos no topo da tabela com a mesma nota: Engenharia e Gestão industrial, da Faculdade de Engenharia do Porto, Engenharia Aeroespacial, do Instituto Superior Técnico e Engenharia Física Tecnológica, também do IST.