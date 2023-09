Entram hoje em funcionamento 37 novos radares de controlo de velocidade

Do total dos novos equipamentos, 12 são de controlo de velocidade média. Uma novidade que a jornalista Joana Carvalho Reis explica com base no radar instalado na Estrada Nacional 10 na reta do Cabo, em Vila Franca de Xira.





2015 e 2019 foram os anos que mais receita geraram, com mais de 85 milhões de euros cada.Nos primeiros seis meses deste ano, entraram nos cofres do Estado cerca de 47 milhões de euros, mas o Governo conta alcançar cerca de 135 milhões. O valor mais alto desde 2013.Os dados são revelados pelo Jornal de Notícias de hoje.A entrada destes novos radares servem como medida preventiva, diz a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que espera ver refletida na diminuição de acidentes e mortes. Uma fórmula que é também aplaudida quer pela Prevenção Rodoviária Portuguesa, quer pela Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados.



Alguns dos novos radares podem ser vistos por exemplo nas autoestradas A1 e A44, em Vila Nova de Gaia, nas estradas nacionais 18, perto de Belmonte, e 109 na Figueira da Foz. E também no IC2, em Coimbra, Águeda e no Eixo Norte-Sul, em Lisboa.