Entrega de bens em Leiria centralizada no pavilhão dos Pousos

"Desde ontem [quinta-feira] que temos um centro de apoio colocado no pavilhão dos Pousos, onde temos já recolhido alguns bens alimentares para as pessoas que não conseguiram ir aos supermercados que ainda estão a funcionar ou que precisem de alguma ajuda nessa parte", afirmou Luís Lopes.

No mesmo local, é feita a "distribuição de lonas e plásticos para que as pessoas possam ir recolher e tapar os telhados que não têm condições agora para reparar", referiu, pedindo às pessoas que queiram apoiar com bens para que se desloquem àquele pavilhão.

"Temos lá as nossas equipas que irão recebê-las e que irão depois acomodar as coisas", adiantou o vereador.

O município anunciou também que no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal vai estar, a partir das 10:00, um serviço de ação social e de teleconsultas.

Hoje, prosseguem trabalhos no concelho "com várias operações de desobstrução, limpezas, reposição das vias, já até de tentativa de reparação de algumas estruturas públicas que são importantes para o quotidiano das pessoas", adiantou o autarca.

"Vamos continuar a fazer isso até conseguirmos chegar a todos os locais e termos a certeza de que toda a gente consegue circular e sair das suas casas", declarou o autarca, explicando que continuam os trabalhos para "criar condições também para que haja restabelecimento, quer de corrente elétrica, quer de abastecimento de água".

Neste caso, Luís Lopes apontou a articulação com a E-Redes, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, e Águas do Centro Litoral.